Зрители обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы" спустя 46 лет

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – Мосфильм

Зрители спустя 46 лет обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает "Киноафиша".

По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру его возлюбленной Нади украшает фото ее жениха Ипполита. В итоге Лукашин в ярости выбрасывает фотографию из окна. При этом, когда Надя подбирает в снегу снимок, видно, что на нем изображен не сыгравший Ипполита Юрий Яковлев, а актер Олег Басилашвили.

Оказалось, что роль Ипполита должен был сыграть Басилашвили, но во время съемок у него умер отец, поэтому он не смог участвовать в них. Артиста заменил Яковлев, однако переснять сцену с фотографией не удалось, поскольку на тот момент снега на улице уже не было.

В конце прошлого года россияне назвали свои любимые новогодние фильмы. Чаще всего опрошенные отдавали предпочтение кинокартинам "Ирония судьбы, или С легким паром!" (33%) и "Один дома" (12%). Кроме того, они выбирали фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Елки".

Лучшим российским новогодним фильмом последних лет признаны "Елки" (19%). При этом 20% респондентов заявили, что любимой кинокартины у них нет, а 52% не смогли ответить на вопрос.

Россияне назвали самые нежеланные подарки на Новый год

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!