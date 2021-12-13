Россияне назвали любимые новогодние фильмы

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Россияне назвали свои любимые новогодние фильмы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.

Чаще всего граждане отдают предпочтение кинокартинам "Ирония судьбы, или С легким паром!" (33%) и "Один дома" (12%). Кроме того, россияне выбирают фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Елки".

"У 18% опрошенных нет любимых новогодних фильмов, 22% затруднились ответить", – утверждается в исследовании.

Лучшим российским новогодним фильмом последних лет граждане страны признали "Елки" (19%). При этом 20% заявили, что таких кинокартин нет, а 52% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Исследование проводилось 5 декабря текущего года. В нем поучаствовали 1,6 тысячи россиян от 18 лет.

Ранее москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным аналитиков сервиса объявлений "Авито", большинство горожан рассчитывают купить подарки на сумму до 10 тысяч рублей.