Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – киностудия "Мосфильм"

Россияне назвали комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" самым любимым новогодним фильмом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Опрос, проведенный изданием в социальных сетях, показал, что за приключениями Жени Лукашина предпочитают следить 26% проголосовавших. На втором месте среди любимых картин расположился фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (19% голосов).

Замыкает топ-3 зимняя сказка "Морозко" с результатом в 15% участников опроса.

В список любимых новогодних фильмов россиян также попали "Чародеи", "Один дома", "Джентльмены удачи", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Приходи на меня посмотреть" и серия фильмов о Гарри Поттере.

Ранее стало известно, какие подарки россияне считают наиболее желанными. По данным опроса маркетплейса локальных магазинов цветов Flowwow и исследовательского центра "Ромир", чаще всего такими становятся парфюм, цветы, сладости и украшения.

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