Елочные базары начали работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Во всех округах Москвы открылись елочные базары. Планируется, что в этом году будет 240 таких торговых точек, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на елочных базарах представлены ели из Башкирии и Пермского края, а также импортные пихты. Кроме того, горожане смогут приобрести сосну и лапник.

"Это уже традиционная акция для всех москвичей и гостей столицы в преддверии Нового года. С 20 по 31 декабря в Москве открываются елочные базары. Количество не сильно меняется за последние несколько лет", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели, чья продукция представлена на елочных базарах, участвовали в городских аукционах. Отмечается, что цены практически не отличаются от цен прошлого года. Так, ель в среднем стоит 1–1,3 тысячи рублей за погонный метр, а отечественная сосна – 1,2–1,6 тысячи рублей. В прошлом году они стоили 1–1,1 тысячи и 1,2–1,4 тысячи рублей соответственно.

Импортную пихту можно приобрести по цене от 5,5 тысячи рублей за погонный метр. В прошлом году она стоила от 3,5 тысячи рублей.

Как отметил Немерюк, импортная продукция всегда была дороже в несколько раз, однако цена елки в среднем начинается от тысячи рублей за погонный метр. Он добавил, что предприниматели самостоятельно определяют ценовую политику.

Отмечается, что с 2015 года все елочные базары имеют одинаковое оформление, утвержденное городским комитетом по архитектуре и градостроительству. Чтобы убедиться в законности базара, следует обратить внимание на его внешний вид.

"Базары должны состоять из двух типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками. Территория елочного базара должна иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а также вывеску с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации, зарегистрированную контрольно-кассовую технику и книгу отзывов и предложений", – говорится в сообщении.

Кроме того, покупатели должны быть проинформированы о режиме работы базара и розничных ценах на продукцию, а также иметь возможность воспользоваться мерной линейкой и упаковочным материалом. Предпринимателям следует размещать елки свободно, чтобы горожане могли осмотреть их и выбрать подходящую.

Также на елочном базаре должны быть средства пожаротушения и информация о телефонах органов госконтроля и надзора. В течение рабочего дня торговое предприятие обязано приводить в надлежащее санитарное состояние торговую зону и прилегающую территорию.

На елочном базаре также разрешается продавать еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей. За несанкционированную торговлю гражданам грозят штрафы в размере 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам – 5–10 тысяч рублей, юридическим лицам – 50–100 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения, а также за несанкционированную торговлю в вестибюлях станций, переходах и других сооружениях метрополитена, на территории монорельса и объектов транспортно-пересадочных узлов, а также в 50-метровой зоне от них, гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам – 50 тысяч рублей, юридическим – 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 17 по 31 декабря в лесных питомниках Московской области можно будет легально срубить елку по низким ценам на специально подготовленных новогодних площадках. Перед посещением питомника необходимо связаться со специалистом и согласовать время работы.



Москвичам рассказали, что можно купить на елочных базарах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!