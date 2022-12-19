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Россияне рассказали о наиболее желанных новогодних подарках. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса маркетплейса локальных магазинов цветов Flowwow и исследовательского центра "Ромир".

Лидером востребованных подарков на Новый год стал парфюм. Большинство опрошенных признались, что хотят получить его от членов семьи, друзей или коллег. На второе место мужчины чаще всего ставили обувь и одежду. В то время как женщины в качестве лучшего подарка называли украшения, косметику и десерты.

Также в список наиболее желанных подарков вошли цветы и сладости. Их хотели бы получить 62 и 57% респондентов соответственно.

При этом чаще всего женщины предпочитают дарить на Новый год предметы гигиены (50%) и косметические продукты (45%). Мужчины чаще делают выбор в пользу ювелирных изделий.

Также в результате опроса удалось узнать, где чаще всего россияне покупают подарки. Большинство респондентов (66%) предпочитают делать это в маркетплейсах, а 63% – в офлайн-точках.

Ранее эксперты назвали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет свыше 16 тысяч рублей. Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет у москвичей. На втором месте – жители Ростова-на-Дону (16 000 рублей), на третьем – Красноярск (15 000 рублей).

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