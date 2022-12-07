Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить перед Новым годом

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Эксперты организовали опрос и узнали, что первоочередными статьями расходов перед новогодними праздниками являются продукты и подарки. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование от "АльфаСтрахования".

В целом россияне готовы потратить до 25 тысяч рублей. Порядка 32,6% жителей РФ хотят отдать за новогодний стол от 10 до 15 тысяч рублей, 25,8% – от 15 до 25 тысяч, 28% – от 5 до 10 тысяч.

Следующая категория – подарки. По словам экспертов, 29,5% россиян заявили, что готовы потратить на них от 5 до 10 тысяч рублей. 27% приобретут подарки стоимостью от 15 до 25 тысяч, а 25,8% – от 10 до 15 тысяч. Около 12,4% потратят на новогодние сувениры от 25 до 50 тысяч рублей.

В этом году жители РФ планируют сэкономить на фейерверках (23,5%) и новогодней одежде (16,6%).

В опросе приняли участие почти 1,3 тысячи россиян, которые проживают в крупных городах.

Ранее аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman выяснили, что около половины жителей – 46% – не планируют тратить большие суммы на празднование Нового года. Речь идет о расходах на алкогольные напитки, продукты, подарки, а также заказ готовых блюд.

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