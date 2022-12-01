Около 50% россиян планируют сэкономить на праздновании Нового года

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Около половины россиян – 46% – не планируют тратить большие суммы на празднование Нового года. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, речь идет о тратах на алкогольные напитки, продукты, подарки, а также заказ готовых блюд.

Согласно исследованию, 54% респондентов пока не определились с размером предстоящих трат, 28% – не намерены сокращать расходы при подготовке к Новому году.

Бюджет на покупку продуктов и алкоголя к праздникам планируют урезать 20 и 22,5% соответственно. На заказе готовой еды намерены сэкономить 16,5% россиян, на продуктах питания – 7%.

"Иные статьи трат назвали 6% респондентов", – сообщил гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.

Помимо этого, 51% опрошенных заявил, что откладывает средства на Новый год заранее, 30% – не копят деньги на подготовку к праздникам. 19% участников опроса никогда не откладывали средства к Новому году.

В период новогодних каникул 44% респондентов планируют подрабатывать, 48% – поставили в приоритет отдых, 8% – всегда работают в период праздничных выходных.

Участие в опросе приняли 2 500 человек в возрасте старше 18 лет из всех регионов РФ.

Ранее стало известно, что 62% россиян рады длительным новогодним каникулам. Длительные выходные по случаю Нового года поддерживают 67% женщин и 57% мужчин. Положительное мнение в отношении каникул высказали 64% опрошенных с детьми и 58% бездетных.



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