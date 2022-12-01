Порядка 62% россиян рады длительным новогодним каникулам – опрос

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 62% россиян рады длительным выходным. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные, полученные в результате опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

"Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню", – говорится в сообщении компании.

В ходе опроса 13% высказали отрицательное отношение к длительным новогодним каникулам, 18% – равнодушие.

Длительные выходные по случаю Нового года поддерживают 67% женщин и 57% мужчин. Положительное мнение в отношении каникул высказали 64% опрошенных с детьми и 58% бездетных.

В большинстве случаев (66%) длительные выходные поддерживают россияне до 34 лет. Люди старше (58%) поддержали каникулы.

Участие в опросе приняли 1 600 работающих россиян из всех округов страны.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров заявил, что после завершения новогодних каникул на сайте сервиса вырастет активность. Интерес россиян к поиску работы до этого был зафиксирован в августе и сентябре, однако после объявления частичной мобилизации спрос упал.

При этом, по словам Захарова, компании по-прежнему продолжают искать сотрудников.



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