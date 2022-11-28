Почти 50% россиян стали употреблять больше здоровой еды в 2022 году – ВЦИОМ

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Около половины россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Участие в опросе приняли 1 600 жителей РФ в возрасте старше 18 лет.

35% респондентов стали чаще уделять время занятиям спортом. 21% опрошенных согласился с данным утверждением, 14% – скорее согласились.

Около 44% россиян не согласились с мнением, что стали чаще посещать медицинских специалистов в 2022 году. Не более 9% мужчин и 13% женщин подтвердили рост числа посещений врачей.

Алкоголь в 2022 году перестали употреблять 11% опрошенных, еще 45% – не отказались от спиртосодержащих напитков.

Ранее эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какой рацион питания будет наиболее полезен для потери лишнего веса. По его словам, диета не должна быть жесткой и иметь много ограничений. В первую очередь Верис посоветовал худеющим отказаться от рафинированного сахара.



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