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Эксперты назвали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет выше 16 тысяч рублей. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие пять тысяч экономически активных пользователей из всех округов России.

"Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет у москвичей: они потратят в среднем 16 500 рублей. На втором месте – жители Ростова-на-Дону (16 000 рублей) на третьем – Красноярска (15 000 рублей)", – отметили в материале исследования.

В исследовании указывается, что жители Самары готовы потратить в среднем 11 тысяч рублей, Казани и Новосибирска – 11 800 рублей, Омска – 12 тысяч рублей. Согласно данным, в 2022 году жители России сократили расходы на новогодние подарки. Кроме этого, респонденты с доходом до 30 тысяч рублей готовы потратить на подарки в среднем 9 800 рублей, а те, кто получает больше 80 тысяч рублей, заплатят за презенты около 15 300 рублей. Средняя сумма, которую потратят россияне на подарки, равняется 12 500 рублям – это чуть меньше, чем год назад, но больше, чем в пандемию COVID-19 в 2020 году.

Ранее сообщалось, что глава ассоциации по деловой этике Альбина Холгова рассказала, что можно подарить на Новый год коллегам. По словам эксперта, лучше всего дарить недорогие, символические и качественные подарки. Она посоветовала в качестве презента выбрать небольшого кролика, красивые сладости, декоративные интерьерные свечи и елочные украшения.

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