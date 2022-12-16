Глава ассоциации по деловой этике рассказала о новогодних подарках коллегам

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Глава ассоциации по деловой этике Альбина Холгова рассказала, какие новогодние подарки можно вручить коллегам. Эксперт отметила, что подарки могут быть недорогими и символическими, сообщает "Лента.ру".

"Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение. Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи", – уточнила Холгова.

По словам эксперта, этикет негативно относится к пластиковым сувенирам, подарки должны быть более качественными. Холгова добавила, что подарки должны быть символическими, не требовать больших затрат и ответных действий.

Холгова привела пример, когда в Букингемском дворце принцесса Диана подарила принцу Чарльзу кашемировый свитер, что вызвало недоумение, так как презент является дорогостоящим. Эксперт посоветовала отличный вариант подарка – елочные игрушки.

Ранее сообщалось, что дизайнер Катя Дорогина рассказала, какой выбрать новогодний наряд для корпоратива, чтобы произвести впечатление на коллег. Женщина отметила, что выгодно на празднике будут выглядеть наряды с пайетками, перьями, а также платья-мини.

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