Психолог объяснила, как научиться получать и дарить подарки

С приближением новогодних праздников тема подарков становится все актуальнее. Многие уже мысленно представляют, что хотели бы купить любимому человеку, детям и друзьям. Конечно, есть и те, кто смотрит на свой банковский счет и беспокоится: как выбрать очаровательную вещицу и при этом не залезть в кредит. Что на самом деле символизируют подарки и должны ли они обязательно быть дорогими, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Предназначение презента

Под подарком подразумевается предмет или впечатления, которые мы отдаем другому человеку, чтобы сделать ему приятно на безвозмездной основе. Презенты могут согласовываться, а могут быть сюрпризами. Например, в начале отношений влюбленные предпочитают угадывать предпочтения друг друга. В парах, которые сложились давно, уже не стесняются договариваться, кто что хочет.

Смысл подарка меняется в зависимости от контекста отношений:



Это могут быть гостинцы, благодаря которым поддерживаются родственные связи. Например, нет ничего милее открытки, подписанной детским почерком и подаренной дорогой бабушке.

Презенты как знак внимания и способ поддержать традиции. Часто это можно увидеть, когда коллеги дарят друг другу небольшие сувениры.

Подарки как благодарность за что-то. Например, за теплый радушный прием. По правилам этикета, его можно прислать в течение 24 часов после визита.

Некоторые подарки – это способ загладить вину и вымолить прощение. Например, в качестве извинения можно отправить цветы, сладости и красиво подписанную открытку.

Прощальный дар. При расставании партнеры могут оставлять на память друг о друге не только разбитую посуду, но и вполне существенные комплименты. Они символизируют время, когда им было хорошо вместе.

Сам факт дарения становится актом коммуникации. Ведь люди не проявляют внимания к тем, кто им безразличен. Через подарок даритель говорит: "Я про тебя помню. Ты мне симпатичен, и я хочу тебя обрадовать". Косметолог Татьяна, 30 лет, делится: "Мне самой становится радостно, когда вижу, что человеку приятно. Больше ничего не надо".

Эмоциональный отклик того, кто получает красивую коробку с бантиком, – светящиеся счастьем глаза, улыбка и слова благодарности – самое лучшее подтверждение, что вы старались не зря. Подарок принят.

На чем основан выбор?

В зависимости от того, для кого вы стараетесь, при выборе презента могут охватывать разные чувства. Это может быть и вдохновение, и предвкушение радости, если человек симпатичен.

Но бывает и обратный эффект. Если вы заставляете себя купить презент бизнес-партнеру или выполнить обязательства перед женой или мужем, которых разлюбили, может возникнуть чувство раздражения и проснуться жадность. Негатив усиливает психологическое сопротивление. Человек тянет с походом в магазин до последнего, отключает эмоции и покупает "уже хоть что-то".

Такая тактика провоцирует лишние траты и импульсивные покупки. Если вы относитесь к подарку как к чему-то из серии "я должен", легализуйте для себя этот факт заранее, чтобы снизить эмоциональное напряжение. Тогда фокус изменится с желания порадовать другого на обеспечение зоны комфорта для себя.

Например, в семьях, где много конфликтов между родителями и их уже взрослыми детьми, подарок помогает им вспомнить, что даже в ссорах родственники – важные люди в жизни друг друга. Осознав это, на время между ними воцаряется мир.

Так ли все безобидно?

Дарящие могут преследовать разные интересы – как бескорыстные, так и корыстные. Марине 27 лет, она секретарь и боится такого внимания как огня: "Я не воспринимаю подарок как что-то безопасное. Чувствую себя обязанной, потом ко мне приходят и просят об одолжении. Это вызывает у меня дискомфорт".

Наверняка вы знаете людей, травмированных подобным образом. Им лучше совсем не получать подарки, чем каждый праздник ждать обязательств, спрятанных в презент, как начинка в торте. В данном случае человеком пытались манипулировать, вынудить его что-то сделать в обмен, например, на коробку конфет.

Подарок становится нелегализованным видом оплаты за услугу. Причем взамен зачастую хотят намного больше. Поэтому если видите подвох, можете не принимать подарок – это нормально.

Презент действительно может быть способом купить расположение. Например, так делал Самохвалов в "Служебном романе": "Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. В этой ручке восемь цветов", – говорил он, быстро завоевывая симпатию окружающих.

Если вы заметили, что с вами строят коммуникацию подобным образом, – наберитесь терпения. Дайте себе время, чтобы разобраться, хотите ли вы и дальше с ним общаться. Ведь есть соблазн начать отношения по принципу "ты мне – я тебе". Не понимая, нравится ли сам человек или его ресурсы.

Подарок по поводу и без



Существует убеждение, что подарки нужно дарить по случаю Нового года, 8 Марта, юбилея или новоселья. Однако порывы любви, желание сделать приятно симпатичному человеку, поухаживать за ним – это тоже прекрасный повод.

Помните, как смутился Новосельцев, когда подарил цветы Людмиле Прокофьевне без социально одобряемого повода, а от широты чувств? Для него это было что-то совсем необычное и искреннее. Так он показал, что главная героиня "Служебного романа" начала занимать в его жизни важное место.

Когда он понял, что стоит за его порывом, то испугался – но эмоциональное сближение уже произошло, хотя и неловкое.

Себе любимому

Бывают жизненные периоды, когда очень хочется подарков, но получать их не от кого. Конечно, можно включить психологический механизм профлексии и начать одаривать тех, кто есть в зоне доступа. Но этот вариант не утоляет эмоциональный голод.

В данном случае потребность человека – это забота о себе, а не о другом. Это обязательно необходимо распознавать и подарить что-нибудь себе самостоятельно. Причем именно тот, который давно хочется, но вы все откладывали или сомневались, что он нужен.

Помните знаменитый диалог Людмилы Прокофьевны и секретарши Верочки из все того же "Служебного романа":

– Очень вызывающе. Я бы такие не взяла.

– Значит, хорошие сапоги. Надо брать!

Это хороший пример, как не бояться себя баловать. Возьмите его на заметку.

Быть, а не казаться



Выбирая подарок не забывайте: праздник закончится, а отношения останутся. И если вы вложите в них больше средств, чем вам комфортно, появится ощущение, будто вы слишком много потратили.

Из-за этого чувства возникнет неосознанная обида, тонкая и свербящая душу. И вместе с ней вы естественным образом можете охладеть к тому, кто прежде вызывал интерес. Поэтому не бойтесь быть собой. Делайте упор на то, что подарок – это способ показать симпатию, а не повод продемонстрировать размер вашего благосостояния.

Будьте бережны к себе! С наступающим!

