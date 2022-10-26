Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:01

Общество
Главная / Истории /

Психолог объяснила, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

На грани: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

До сих пор идут споры, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Возможно, им нравится быть приятелями, но окружающие воспринимают подобные отношения скептически. О том, что скрывается за такой дружбой и как реагировать на общение с противоположным полом возлюбленным, рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: depositphotos/fizkes

Людям важно говорить с друзьями и близкими о том, что их волнует. Получать обратную связь и эмоциональную подпитку. Какие-то темы можно обсудить за чашкой чая со своей второй половинкой. Но чаще всего один человек не способен закрыть все потребности другого в общении. Некоторые темы лучше поднимать с другом или подругой, в особенности когда хочется как следует выговориться или услышать еще одно мнение со стороны. Однако все становится сложнее, когда такие отношения связывают людей противоположного пола.

Не так, как в кино

Можете ли вы вспомнить кино про дружбу между мужчиной и женщиной, где между главными героями нет любовной линии? "Больше чем друг", "Ищу друга на конец света", "Девушка моего лучшего друга" – все эти комедийные мелодрамы одним только названием намекают на романтическую историю. Такой подход увеличивает продажи билетов, потому что любая сексуализация отношений привлекает внимание и показывает, как удовлетворить потребность в любви.

Однако всегда ли мужчина и женщина переходят границу дружбы? Александре 37 лет, она работает психологом. Женщина рассказывает: "Есть один очень близкий друг, у нас крепкая связь со школьных времен, более 20 лет. Все эти годы присутствует взаимная поддержка и опора, при этом в наших отношениях всегда есть флирт и сексуальность".

Получается, в жизни все происходит не так однозначно, как в комедийной мелодраме. Даже если между мужчиной и женщиной есть симпатия, иногда они выбирают дружить, а не создавать любовные отношения.

Что такое дружба?

С точки зрения социологии, 50 часов непрерывного общения становятся поводом для приятельских отношений. Проведя вместе 200 часов, уже можно говорить о дружбе. Этот факт подтверждает пример из комментариев в социальных сетях.

У меня два лучших друга: одного я знаю 25 лет, второго – 40 лет. И в любой ситуации мы друг за друга горой.
Мария
кинолог, 44 года

Дружба – это устойчивые, бескорыстные личные взаимоотношения, основанные на взаимной симпатии и общих интересах. Когда мы кого-то называем другом, значит, рассчитываем на него в сложных ситуациях. Он постарается понять, принять и с уважением отнестись к нашему жизненному выбору. И поможет не за деньги или из корыстной выгоды, а просто так.

Поэтому дружба так ценится, и многим хочется, чтобы в их жизни был хотя бы один такой человек. Так ли важно при этом, кто этот друг – мужчина или женщина?

Чувствовать рамки

Фото: depositphotos/shotsstudio

Если в детстве у дочки были хорошие отношения с мамой, а у сына – с отцом, им легче общаться по принципу "девочки с девочками, а мальчики с мальчиками". Однако если у девочки были конкурентные отношения с матерью, а мальчик считал своего папу негодяем, близкое общение с людьми своего пола становится проблематичным. Зато остается интерес к чему-то совместному с противоположным.

Это одна из причин, благодаря которой дружба мужчины и женщины становится возможной. Но существуют и другие, основная из них – умение держать границы в отношениях. Пользователи Сети активно рассказывают, как у них получается так долго дружить с симпатичным человеком противоположного пола.

Я всегда чутка к своим границам. Я понимаю, что мне важен человек, и выбираю дружбу, а не одноразовый (пусть и фееричный) контакт.
Александра

Другая пользовательница интернета Мария прекрасно знает жен своих друзей: "Мы часто видимся, и я в хороших отношениях с их вторыми половинками. Мне всегда рады и зовут в гости".

Когда все знакомы друг с другом, происходит профилактика ревности. Также в любых длительных отношениях есть устоявшиеся правила общения, которые позволяют сохранить теплую связь на долгие годы. Например: "Мы друг для друга как брат и сестра" или "Стоп на все, что касается романтики". Эти договоренности друзья либо проговаривают вслух, либо оставляют на негласном уровне, когда все понятно без лишних обсуждений.

Другие установки

Фото: depositphotos/gpointstudio

"Каким бы ни было доверие, мне бы не понравилось, если бы муж "дружил" с какой-нибудь женщиной. Он бы такое тоже не оценил", – поделилась 38-летняя психолог Диана.

В ее семье точки зрения на это совпадают, благодаря чему появляются четкие границы дозволенного в общении с другими людьми. "У меня достаточно много знакомых мужчин, мы играем в настольные игры, жарим шашлыки. Но это не то, что считается дружбой, скорее приятельские отношения", – сказала женщина.

Близость и тепло в паре больше характеризуют ее отношения с мужем. Общаясь с приятелями, она увеличивает дистанцию, которая позволяет чувствовать себя эмоционально спокойно и безопасно.

Дружба между мужчиной и женщиной возможна благодаря четким правилам, на которые согласны оба человека и их вторые половины. Когда друзья и их возлюбленные хорошо знакомы друг с другом, для всех участников это может быть приятной частью жизни.

Читайте также

Девятка Анна

обществоистории
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика