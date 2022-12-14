Дизайнер рассказала о выборе образа для новогоднего корпоратива

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Дизайнер и основатель именного бренда будуарных платьев Катя Дорогина рассказала, какой выбрать новогодний наряд для корпоратива, чтобы произвести впечатление на коллег. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Рекомендую присмотреться к нарядам с бахромой, отсылающим к 20-м годам прошлого века. Например, бархатный костюм с бахромой – в меру игривый, но не вызывающий – будет органично смотреться на вечеринке с коллегами и задаст настроение для танцев до утра", – рассказала дизайнер.

По словам эксперта, для корпоратива подойдет наряд с пайетками, причем крупные пайетки смотрятся лучшем, чем маленькие. В качестве альтернативы пайеткам Дорогина предложила перья. Дизайнер посоветовала выбрать платье, которое полностью состоит из перьев. Дорогина добавила, что корпоратив это не повод отказываться от откровенных образов. Можно надеть мини-платье со стразами, корсетные платья или с открытой спиной.

Ранее сообщалось, что стилист Ольга Ким рассказала о главных тенденциях зимнего сезона. По словам эксперта, в тренде мода 2000-х годов – это вещи со слегка заниженной посадкой, кроп-кардиганы, укороченные свитеры. Ким порекомендовала носить этой зимой юбку и пиджак из твида, а также трикотажные свитеры, жилеты, водолазки.

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