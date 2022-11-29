Россияне стали в два раза чаще звать домой Деда Мороза – исследование

Специалисты зафиксировали увеличение спроса среди россиян на услуги Деда Мороза и Снегурочки к новогодним праздникам. В ноябре по стране он вырос на 147% в сравнении с 2021 годом. Разбираемся, сколько стоит встреча с главными символами Нового года.



Дед Мороз нарасхват

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ноябре востребованность услуг Деда Мороза и Снегурочки значительно выросла среди жителей Сибири и Урала, следует из данных сервиса Авито. Наибольший спрос наблюдался в Екатеринбурге (+277%), Тюмени (+270%), Красноярске (+256%), Новосибирске (+177%) и Челябинске (+174%). При этом в столице и Санкт-Петербурге встречу с зимними волшебниками сейчас бронируют чуть менее активно. Спрос на аниматоров в этих городах вырос на 156 и 166% соответственно. В целом по всей стране он подскочил на 147% в сравнении с 2021 годом.

В среднем цена услуг Деда Мороза и Снегурочки за визит на дому составляет около 1 500 рублей. Выступление артистов в детсаду или младшей школе обойдется примерно в 3 000 рублей. Примечательно, что представления от зимних персонажей бронируют не только родители, но и руководители компаний. По данным аналитиков, вызов Деда Мороза и Снегурочки в офис или на корпоратив в среднем по РФ обойдется в 3 500 рублей.

Стоит учитывать, что цены зависят от опыта и состава команды аниматоров. Например, начинающие артисты просят порядка 2 000 рублей за свою программу. Цена за выступление зимнего волшебника с большим опытом и сказочными напарниками начинается от 5 000 рублей. И чем ближе к Новому году, тем дороже будут становиться эти услуги.





Александр Семочкин руководитель развития категории "Праздники и мероприятия" на "Авито Услугах" Поэтому мы рекомендуем не затягивать с поиском артистов и заранее бронировать даты выступлений. Так, в прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь – уже до 10 000 рублей.

Эксперт сервиса также отметил, что при выборе артиста стоит обращать внимание на рейтинг и отзывы клиентов. Профессиональные актеры, как правило, предоставляют подробную информацию о своей программе, указывают цены и варианты развлекательной части праздника.



Праздник – ближе, цены – выше

В этом году спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в столице очень активный, даже несмотря на то что цена за такое развлечение значительно выросла. Об этом Москве 24 рассказала организатор мероприятий, ведущая Татьяна Шелест.

"В прошлом году минимальная цена была 3 500 рублей за двух артистов, в этом году она начинается от 5 000 тысяч. Рост стоимости – тренд всей индустрии праздников, все артисты подняли цены на свои услуги", – подчеркнула она.

Эксперт порекомендовала – если хочется устроить качественный праздник для своего ребенка, то с бронированием аниматоров лучше не затягивать.





Татьяна Шелест организатор мероприятий, ведущая Рассчитывать на то, что в декабре вы сможете найти нормальных аниматоров, которые придут к вам в выходной день, не стоит. Прийти к вам смогут только молодые артисты без опыта и нормальных костюмов, в кроссовках.

Индивидуальные предприниматели, которые перед праздниками воплощаются в сказочных персонажей, тоже отмечают высокий спрос на свои услуги.

"У меня с сентября велась запись на декабрь. Спрос есть, и он не упал. Даже в ковидные ограничения спрос был, и я так думаю, он будет в любом случае. Все дело в том, что люди хотят хоть на минуточку забыть о происходящих событиях", – рассказал Москве 24 артист Александр Дей-Русс.



Он добавил, что стоимость выезда "частного" Деда Мороза для группы детей в столице составляет около 25 тысяч рублей.

"На дом существует несколько программ. Программа на 20 минут включает пару игр, новогоднюю песню и вручение подарка. Программа на 40 минут включает больше игр, шарады, возможны фокусы, стихи, вручение подарка. Полноценная часовая программа включает песни, танцы, вручение подарка. Стоимость в таких случаях зависит от удаленности от 31-го декабря. Естественно, в Новый год она будет существенно выше и может доходить до 20 тысяч за 60 минут", – объяснил артист.

Выступление зимних волшебников на праздник бронируют не только родители, но и компании. И спрос на такую услугу очень высок, рассказал Москве 24 руководитель фирмы по организации корпоративных мероприятий Роман Горбань.





Роман Горбань руководитель компании по организации корпоративных мероприятий У нас заказов больше, чем в прошлом году процентов на 20–30. Но есть тенденция – что частные, что корпоративные клиенты стараются не бронировать заранее и тянут до последнего. В доковидное время площадки и артисты бронировались с сентября, в 2021–2022 годах чем ближе Новый год, тем больше заявок.

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