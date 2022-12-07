В ГД предложили наказать компании, бронирующие на корпоратив сбежавших из РФ звезд

Звезды, которые после начала специальной военной операции (СВО) покинули РФ, перед Новым годом решили подзаработать на россиянах. В СМИ появились райдеры с условиями, на которых они готовы выступать перед российской публикой. Рассказываем, сколько артисты просят за концерты, и выясняем, нужно ли запрещать их деятельность на территории России.



За двойной гонорар

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Украинский певец Макс Барских еще в марте отменил концерты в России, отказавшись возвращать фанатам деньги за билеты. Кроме того, запретил использование своей музыки на территории РФ. Позже в социальных сетях музыкант объявил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после двухнедельного обучения поедет в зону боевых действий.

По данным СМИ, на фронт Барских так и не отправился, но зато полетел в США на музыкальный фестиваль. В одном из интервью он признался, что не против выступать перед гражданами РФ на гастролях в Европе. Вместе с тем к началу декабря в телеграм-каналах распространилась информация о гонораре, который артист требует за перформанс перед российской публикой. Сообщалось, что за выступление в любой точке мира за пределами России цена его услуг составляет 70 тысяч долларов.

За участие в закрытой вечеринке на территории РФ украинский певец якобы просит двойную оплату. При этом зрителям запрещается его снимать, чтобы не навредить личной и профессиональной репутации. И если Барских захочет поговорить о политике, то его нельзя будет перебивать, чтобы у исполнителя не испортилось настроение.

Еще одна украинская певица, которая "оборвала" все связи с Россией, – Светлана Лобода. После начала СВО она уехала жить в Латвию. В своих соцсетях артистка резко осуждала действия российских властей. По данным СИМ, весной 2022 года Лобода попала в список украинских звезд, которым запрещено въезжать в Россию в течение следующих 50 лет. Тем не менее к новогодним праздникам она тоже готова дать концерт перед россиянами в ОАЭ, сообщает Life.ru.

За 100 тысяч евро певица согласна не обращать внимания на гражданство заказчика мероприятия и выступить в Дубае. При этом клиент должен внести предоплату в виде половины суммы сразу же, а оставшуюся часть денег передать за две недели до концерта. Отмечается, что окончательное решение – выступать или нет – артистка принимает после того, как узнает фамилию, имя и должность заказчика. В распоряжении журналистов оказался предполагаемый райдер Лободы с условиями на общую сумму в почти 6,5 миллиона рублей. В том числе певица просит оплатить ей проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля.

По данным СМИ, за крупную сумму перед соотечественниками готов выступать и комик Александр Гудков, который также уезжал из РФ. Журналистка Алена Жигалова в сентябре предположила, что его отъезд мог быть вызван угрозой возбуждения уголовного дела после скандальной пародии на патриотический клип певца Shaman "Я русский". В ноябре выяснилось, что комик вернулся на родину. Его коллега по сцене Екатерина Варнава опубликовала в соцсетях видео с юмористом из московского кинотеатра. Телеграм-канал Mash сообщил, что сейчас Гудков якобы планирует заработать на новогодних корпоративах.

Предположительно, выступать он согласен только в паре со Снегурочкой: Варнавой или ведущим Константином Анисимовым. За развлекательную программу комика придется заплатить два миллиона рублей и еще 10% сверху от суммы для его ИП. Если в паре с ним будет Варнава, то нужно дополнительно добавить два миллиона рублей. Услуги Анисимова оцениваются скромнее – в 400 тысяч рублей сверху. Если выступление проходит в Москве, то артистам требуется комфортная гримерная, пара бутылок дорогого шампанского, сыр, фрукты и горячие блюда вроде филе миньона.



Запретить въезд?

Фото: Агентство "Москва"

Звездам, которые уехали из России и критикуют ее из-за рубежа, но при этом не прочь зарабатывать здесь, необходимо запретить въезд в страну. Об этом Москве 24 рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Я абсолютно уверена, что нужно запрещать въезд в Россию тем, кто уехал и ругает нас из-за рубежа, чтобы они не могли приезжать сюда на выступления и зарабатывать здесь", – подчеркнула депутат.





Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Нужно дискриминировать тех, кто выступает против государственной политики. У нас идет специальная военная операция, люди рискуют жизнью. Поэтому предателей нужно назвать предателями, а врагов – врагами. И вести себя с ними соответствующим образом. Тех, кто на стороне наших врагов, нужно не пускать в Россию как минимум, а если они все-таки каким-то образом сюда приедут, арестовывать как максимум.

Депутат уточнила, что для этого нужно внести соответствующие поправки в законодательство. Также санкции должны распространиться и на тех, кто заказывает выступления таких артистов, считает Елена Драпеко.

"Пока что непонятно, что это может быть. Думаю, если это крупная фирма заказала на корпоратив такого артиста, то стоит запретить компании участвовать в государственных конкурсах. Раз они не поддерживают государственную политику, то и доступ к бюджетным средствам должен быть запрещен", – заключила парламентарий.

Ранее в Госдуме призвали россиян задуматься перед тем, как приобретать билеты на выступления не поддержавших СВО артистов. Отмечается, что руководствоваться в этом вопросе стоит моральными и этическими соображениями.

