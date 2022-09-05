Юристы рассказали, что грозит комику Александру Гудкову за клип "Я узкий"

Комик Александр Гудков выпустил пародию на клип "Я русский" певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Ролик под названием "Я узкий" вызвал настолько бурную реакцию, что общественники попросили СК РФ дать ему правовую оценку. По их мнению, в пародии прослеживается унижение чести и достоинства по национальному признаку. Разбираемся, могут ли наказать юмориста.



"Целился в Шамана, а попал в русских"

Патриотический клип Shaman "Я русский" сразу после релиза набрал миллионы просмотров на YouTube и стал хитом. Работу музыканта с восторгом встретили фанаты и продюсеры. Пародия комика Александра Гудкова тоже привлекла внимание публики, однако, в отличие от первоисточника, вызвала неоднозначную реакцию.

В оригинальном клипе Shaman исполняет композицию среди пшеничного поля. В ролике Гудкова воссоздана похожая локация, при этом сам юморист изображен комичной мультипликационной фигурой. "Я узкий – я не в форме яйца. Я узкий – плечи уже лица. Я узкий – и мне повезло. Я узкий – всем широким назло", – поет комик в клипе, который за шесть дней набрал почти 2,5 миллиона просмотров.

Лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку ролику юмориста.





Артур Шлыков лидер общественного движения "Гражданский комитет" Я жду правовой оценки и жду компетентной проверки именно на предмет возможного состава преступления статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. – Прим. ред.), чтобы они дали этому правовую оценку, это на их суд.

По мнению общественника, работа Гудкова – это попытка лезть на рожон в условиях острой политической ситуации. "Здесь посыл, как мы это видим, в унижении чести и достоинства по национальному признаку, то есть не столько пародия, сколько целился в Шамана, а попал в русских. Как-то так это выглядит", – отметил Шлыков.

Ролик юмориста не понравился и депутату Госдумы Сергею Соловьеву, сообщает News.ru. "Жалкое ничтожество кривляется, не обладая вокальными данными, с бессмысленным повторением бестолковых слов с намеком на оригинальность. Пошлая выходка, рассчитанная на оскорбление, а по сути, кретинизм и печальное зрелище, вызывающее отвращение от происходящего", – сказал парламентарий.

Прокомментировал ролик и сам Ярослав Дронов. Он считает, что такие пародии говорят о популярности песни "Я русский". "Для меня это счастье – что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня "Я русский" набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня", – сказал певец.

Также музыкант назвал Гудкова своим поклонником.





Ярослав Дронов (Shaman) музыкант Как от любви до ненависти один шаг, так и от ненависти до любви... Так что это тоже мои поклонники, получается. Александр Гудков, получается, мой поклонник, поклонник моего творчества.

В свою очередь, в телеграм-канале команды юмориста Гудкова отреагировали на жалобу общественников, назвав ее онлайн-доносом. "Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов", – сказано в сообщении.



Неудачное время для шутки?

Если СК примет к рассмотрению жалобу общественников, то проведут лингвистическую экспертизу, она установит, были ли в ролике Гудкова признаки унижения достоинства человека по национальному признаку. Об этом Москве 24 рассказал юрист Андрей Марочкин.

"Если будет доказано, что провокация имела место быть, будет составлено обвинительное заключение и направлено дело в суд. Я думаю, что словосочетание "я узкий" было выбрано неслучайно, здесь действительно есть элемент провокации и неуважение к некоторым категориям граждан", – предположил эксперт.

Если вина будет доказана, то юмористу может грозить уголовное преследование, отметил юрист.





Андрей Марочкин юрист Если он принесет публичные извинения, то тогда он может рассчитывать на смягчение приговора.

При этом обвинение в нарушении авторских прав Гудкову предъявить нельзя, добавил в беседе с Москвой 24 юрист в области авторского права Андрей Макаров.

"Согласно пункту 4 статьи 1274 ГК РФ ("Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях". – Прим. ред), создание произведения в жанре музыкальной пародии на основе другого произведения и использование этой пародии допускается без согласия автора или иного обладателя и без выплаты ему вознаграждения", – объяснил эксперт.

По словам Макарова, пародийность в данном случае налицо и в части авторских прав здесь все по закону.