Группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке музыкального альбома Nevermind

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Стало известно, что суд не принял повторный иск от 31-летнего американца Спенсера Элдена, который потребовал с живых участников группы Nirvana компенсацию за использование его детской фотографии на обложке альбома Nevermind. Об этом сообщает "Говорит Москва".

На снимке запечатлен обнаженный четырехмесячный мальчик, который плывет под водой прямо к долларовой купюре, нанизанной на рыболовный крючок. Альбом Nevermind выпустили в 1991 году.

Свой первый иск против группы Элден подал еще в августе 2021 года. Он утверждал, что фотография на обложке нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии. Мужчина потребовал с живых участников группы Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича по 150 тысяч долларов.

Предпоследний иск Элден подал в январе текущего года. В заявлении юристы убрали обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В иске оставили только претензии в использовании мужчины как объекта детской порнографии.