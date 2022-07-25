Музыкальный критик объяснил феномен популярности клипа Shaman "Я русский"

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил клип на песню "Я русский". За три дня ролик собрал более 2,6 миллиона просмотров на YouTube и попал на первое место среди музыкальных видео во вкладке "В тренде" видеохостинга. Трек исполнителя уже похвалили известные продюсеры. Разбираемся, в чем причина успеха артиста.



"Гордость разрывает на части"

Действие в клипе разворачивается на пшеничном поле, где музыкант исполняет свою песню. Периодически эти кадры сменяются съемкой с концерта, на котором он выступает перед публикой. "Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь от отца, я русский, и мне повезло, я русский, всему миру назло", – поет артист.

Автором слов, музыки и идеи клипа стал сам исполнитель. "Это не песня, а состояние души. Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню", – пояснил он в комментариях под клипом.

Патриотическую работу музыканта оценил продюсер и композитор Максим Фадеев в своем телеграм-канале. "Это пример для подражания в том смысле, что он почти десять лет, насколько я понимаю, пытался заявить о себе для того, чтобы его услышали", – подчеркнул Фадеев.





Максим Фадеев продюсер и композитор Вы представляете себе, сколько нужно прожить за эти годы, сколько нужно продумать, сколько нужно пройти для того, чтобы ты сам сумел все это сделать. Это же очень важно.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская также похвалила Ярослава Дронова. "Смелый парень – далеко пойдет! Попомните мои слова!" – написала она в своем телеграм-канале.

Поддержкой встретили новый клип и пользователи Сети. "Просто стынет в жилах кровь и гордость разрывает на части. Я горжусь такой молодежью России", – написала Ольга Волкова в комментариях к клипу на YouTube.





Ольга Ярославцева пользовательница YouTube Шаман появился в трудное время для России, он гениален и его надо беречь, у меня просто нет слов, чтобы выразить все свои чувства, которые я испытываю к этому славному и очень талантливому человеку, низкий поклон тебе, Ярослав!

"Очень талантливый человек. Спасибо большое за песню. Давно мы не слышали таких песен", – поделилась пользовательница соцсети "Вконтакте" Валентина Брянцева в официальной группе исполнителя.

Ярослав Дронов – участник шоу "Фактор А" и "Голос". Его авторский проект Shaman появился в 2020 году. "Я русский" не первая патриотическая работа Дронова. В 2022 году он выпустил песню "Встанем", посвященную погибшим героям России.



Противовес кальянному рэпу?

Shaman – пример того, что для успешной карьеры исполнителю не всегда нужны продюсеры. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Есть артисты, которым просто лучше не мешать. Можно только дать профессиональный толчок, и пусть он дальше закрывается в студии и творит. Ярослав все делает сам – пишет музыку, тексты. У него индивидуальный образ, манера, вокальные переливы, которые редко встречаются среди молодых артистов. Возможно, это голос нового поколения", – предположил эксперт.

Еще одна причина популярности – серьезные темы, которые артист поднимает в своем творчестве, считает Бабичев.

"Мы часто говорим про нашу молодежь, что они зависают в соцсетях и не думают о глобальном, о каких-то серьезных вещах. Мне кажется, этот парень как раз может заставить нашу молодежь задуматься о высоком и вечном", – полагает критик.





Евгений Бабичев музыкальный критик И, конечно же, патриотическая линия, которую он ведет, она как нельзя кстати сейчас. Обычно такое воспевают такие артисты, как Олег Газманов со своими "Офицерами", Григорий Лепс, который дает концерты в ДНР и ЛНР. Но их слушает поколение 50+. А для молодежи таких артистов нет.

"Кумиры нашей молодежи – исполнители кальянного рэпа с примитивными рифмами и матом. И нет ничего в противовес. А ведь есть множество людей и вкусов. Есть публика, которая хочет чего-то большего. И Shaman – как раз тот артист, который точно гарантирует высокое духовное творчество", – добавил эксперт.

При этом артист не пытается использовать патриотизм как инструмент для продвижения, считает Бабичев.

"Очень похоже на то, что он делает это искренне. Если ты делаешь какой-то фальшивый образ, то он в чем-то обязательно читается. Плюс любой представитель молодежи сейчас хочет быть свободным человеком. Без ограничений ездить отдыхать за рубеж. И мы прекрасно понимаем, что если Ярослав продолжит эту патриотическую стезю, то ему могут закрыть путь в некоторые страны", – рассуждает критик.

По мнению эксперта, исполнитель взвесил все за и против и написал очередную патриотическую песню, потому что искреннее верит в то, о чем поет.

