Леди Гага рассказала, что планировала завершить карьеру из-за депрессии

13:12
Фото: ТАСС/Jordan Strauss/AP
Американская певица и актриса Леди Гага заявила, что хотела завершить карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом сообщили в The Independent.
Некоторое время певица пребывала в депрессивном состоянии, которое и стало поводом для мыслей о прощании со сценой.
"Было время, когда я думала, что больше никогда не вернусь на сцену. Мне было так грустно, что я не видела ничего, кроме болезненного кошмара", – поделилась Гага.
Артистка подчеркнула, что на решение продолжить карьеру повлияли ее фанаты. Аудитория всячески поддерживала Гагу в период депрессивного состояния.
Известно, что в 2017 певице поставили диагноз "фибромиалгия". Заболевание характеризуется острой болью в костно-мышечных структурах. Спустя 3 года после этого артистка рассказала о депрессии и желании совершить суицид.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой. Спортсменка родила сына. Мальчика назвали Теодор. Фотографию сына Шарапова опубликовала в соцсетях.
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