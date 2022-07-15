Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что 1 июля родила сына. Его фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Родители дали мальчику имя Теодор.

"Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья", – написала Шарапова в публикации.

Ранее стало известно, что голливудский актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и актриса Зави Эштон ждут первенца.

Эштон появилась на премьере фильма "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившейся живот.

Слухи о том, что пара ждет ребенка, появились еще несколько месяцев назад. Тогда поклонники заподозрили, что Эштон специально носит свободные наряды. Однако она никак не реагировала на домыслы фанатов и не отвечала на вопросы журналистов.

