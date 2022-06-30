Звезда Marvel Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон впервые станут родителями – СМИ

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Голливудский актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и актриса Зави Эштон ждут первенца, сообщает "Газета.ру".

Эштон появилась на премьере фильма "Список мистера Малкольма" в платье, подчеркивающем ее округлившейся живот.

Слухи о том, что пара ждет ребенка, появились еще несколько месяцев назад. Тогда поклонники заподозрили, что Эштон специально носит свободные наряды. Однако она никак не реагировала на домыслы фанатов и не отвечала на вопросы журналистов.

Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что потеряла ребенка, которого ждала от своего жениха Сэма Асгари. По ее словам, у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.

У Бритни Спирс уже есть два сына. Их отцом является танцор и рэпер из США Кевин Федерлайн, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.

