Дженнифер Лопес поделилась свадебным снимком с Беном Аффлеком

Фото: onthejlo.com

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась снимками со свадьбы с американским актером Беном Аффлеком. Церемония бракосочетания состоялась 16 июля. Фотографии опубликовали на сайте DailyMail.

"Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Вчера вечером мы прилетели в Вегас и стояли в очереди вместе с четырьмя другими парами. Мы были похожи, ведь всех нас ждало путешествие в мир брака. Все мы хотели одного и того же – заявить о своей любви всему миру, чтобы он признал нас партнерами", – написала актриса.

Молодожены обручились в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе. Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое – заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.

Ранее стало известно, что американские актеры официально поженились. Церемонию бракосочетания провели спустя 20 лет после помолвки. Актриса взяла фамилию мужа, теперь она – Дженнифер Аффлек.

Роман влюбленных начался в 2002 году на съемках фильма "Джильи".