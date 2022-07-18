Дженнифер Лопес поделилась свадебным снимком с Беном Аффлеком

13:24
Фото: onthejlo.com
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась снимками со свадьбы с американским актером Беном Аффлеком. Церемония бракосочетания состоялась 16 июля. Фотографии опубликовали на сайте DailyMail.
"Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Вчера вечером мы прилетели в Вегас и стояли в очереди вместе с четырьмя другими парами. Мы были похожи, ведь всех нас ждало путешествие в мир брака. Все мы хотели одного и того же – заявить о своей любви всему миру, чтобы он признал нас партнерами", – написала актриса.
Молодожены обручились в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе. Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое – заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.
Ранее стало известно, что американские актеры официально поженились. Церемонию бракосочетания провели спустя 20 лет после помолвки. Актриса взяла фамилию мужа, теперь она – Дженнифер Аффлек.
Роман влюбленных начался в 2002 году на съемках фильма "Джильи".
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: