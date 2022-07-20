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В Сети разгорелся спор вокруг образа Брэда Питта в юбке

"Людмила Прокофьевна – поприличнее": как в Сети отреагировали на Брэда Питта в юбке
шоу-бизнесза рубежом

Брэд Питт вызвал споры среди пользователей соцсетей своим новым образом. Актер вышел в юбке на красную ковровую дорожку в Берлине для показа своего нового фильма "Быстрее пули". Одни сочли такую одежду неподходящей для артиста, другим же его наряд пришелся вполне по душе. Подробнее – в материале Москвы 24.

Звезда в юбке

Голливудский актер Брэд Питт выбрал экстравагантный образ для показа в Берлине своего нового фильма "Быстрее пули". Вечером 19 июля актер появился на красной ковровой дорожке в льняной юбке коричневого цвета, пиджаке в тон, розовой рубашке и ботинках в армейском стиле. Из аксессуаров актер выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон.

Фильм "Быстрее пули" вышел в мировой прокат 14 июля. Картина рассказывает о пятерке наемных убийц, которые оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Помимо Брэда Питта, в главных ролях снялись Сандра Буллок, Джои Кинг, Зази Битц и Аарон Тейлор-Джонсон.

"Неееет, серьезно?"

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к образу. Некоторым из них категорически не понравился наряд. "У меня исчезает всякое уважение к Брэду Питту", – написал в Twitter пользователь из Австралии.

"Неееет, серьезно? Пожалуйста, скажите, что это фото (актера в юбке. – Прим. ред.) – розыгрыш", – отметила юзер под ником Кристи.

Уверен, он проиграл пари.
Крис
пользователь Twitter

"Мужчины, поверьте мне, настоящие женщины не находят это привлекательным. Пара хорошо поношенных джинсов, которые не спадают с ваших задниц, подходящие рубашки и так далее лучше помогут вам знакомиться", – написала жительница США Дебора Ли.

"Одеваться как бездомная женщина – это голливудский тренд сегодня", – заявила одна из юзеров Twitter.

Тем не менее часть пользователей встала на защиту звезды.

Вот уж кому не надо доказывать свою маскулинность. Брэд даже в юбке – сама мужественность, сила и красота!
Татьяна
пользователь Twitter

"Влюблена в Брэда и эту юбку", – написала в соцети "ВКонтакте" Rose Dark.

Юзер Елена Сидорова даже позавидовала актеру: "Блин, я тоже хочу в мятой рубашке и невнятной юбке выглядеть так круто!"

К слову, многие российские юзеры обратили внимание на схожесть образа артиста с героиней актрисы Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман". Пользователь Ольга подчеркнула, что "он тут похож на Людмилу Прокофьевну (Мымру)". При этом юзер Ирэн Воспенникова посчитала, что "Людмила Прокофьевна поприличнее будет".

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