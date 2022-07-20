В Сети разгорелся спор вокруг образа Брэда Питта в юбке

Брэд Питт вызвал споры среди пользователей соцсетей своим новым образом. Актер вышел в юбке на красную ковровую дорожку в Берлине для показа своего нового фильма "Быстрее пули". Одни сочли такую одежду неподходящей для артиста, другим же его наряд пришелся вполне по душе. Подробнее – в материале Москвы 24.
Звезда в юбке
Голливудский актер Брэд Питт выбрал экстравагантный образ для показа в Берлине своего нового фильма "Быстрее пули". Вечером 19 июля актер появился на красной ковровой дорожке в льняной юбке коричневого цвета, пиджаке в тон, розовой рубашке и ботинках в армейском стиле. Из аксессуаров актер выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон.
"Неееет, серьезно?"
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к образу. Некоторым из них категорически не понравился наряд. "У меня исчезает всякое уважение к Брэду Питту", – написал в Twitter пользователь из Австралии.
"Неееет, серьезно? Пожалуйста, скажите, что это фото (актера в юбке. – Прим. ред.) – розыгрыш", – отметила юзер под ником Кристи.
"Мужчины, поверьте мне, настоящие женщины не находят это привлекательным. Пара хорошо поношенных джинсов, которые не спадают с ваших задниц, подходящие рубашки и так далее лучше помогут вам знакомиться", – написала жительница США Дебора Ли.
"Одеваться как бездомная женщина – это голливудский тренд сегодня", – заявила одна из юзеров Twitter.
Тем не менее часть пользователей встала на защиту звезды.
"Влюблена в Брэда и эту юбку", – написала в соцети "ВКонтакте" Rose Dark.
Юзер Елена Сидорова даже позавидовала актеру: "Блин, я тоже хочу в мятой рубашке и невнятной юбке выглядеть так круто!"
К слову, многие российские юзеры обратили внимание на схожесть образа артиста с героиней актрисы Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман". Пользователь Ольга подчеркнула, что "он тут похож на Людмилу Прокофьевну (Мымру)". При этом юзер Ирэн Воспенникова посчитала, что "Людмила Прокофьевна поприличнее будет".