Брэд Питт планирует снять продолжение "Битлджуса"

Фото: кадр из фильма "Битлджус"; режиссер – Тим Бертон; производство – The Geffen Company
Продюсерская компания актера Брэда Питта Plan B приступила к работе над сиквелом фильма "Битлджус". Об этом сообщает "Газета.ру".
Проект находится на ранней стадии разработки. Известно, что картина станет продолжением комедии Тима Бертона, которая была представлена в 1988 году.
Сценарий новой ленты еще не готов, другие сведения о фильме пока не раскрываются.
В оригинальном произведении Бертона сыграли Алек Болдуин и Джина Дэвис. Роль призрака Битлджуса исполнил Майкл Китон.
В январе 2022 года стало известно, что российские актрисы Стася Милославская и Маргарита Левиева снялись в остросюжетном сериале Netflix "С холода" (In From the Cold).
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