Брэд Питт планирует снять продолжение "Битлджуса"

Фото: кадр из фильма "Битлджус"; режиссер – Тим Бертон; производство – The Geffen Company

Продюсерская компания актера Брэда Питта Plan B приступила к работе над сиквелом фильма "Битлджус". Об этом сообщает "Газета.ру".

Проект находится на ранней стадии разработки. Известно, что картина станет продолжением комедии Тима Бертона, которая была представлена в 1988 году.

Сценарий новой ленты еще не готов, другие сведения о фильме пока не раскрываются.

В оригинальном произведении Бертона сыграли Алек Болдуин и Джина Дэвис. Роль призрака Битлджуса исполнил Майкл Китон.

