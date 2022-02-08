Netflix снимет сериал о 1990-х в закрытом российском городе

Фото: netflix.com
Четвертый российский сериал от Netflix расскажет о 1990-х в закрытом городе РФ. Об этом сообщает "Лента.ру".
Криминальный триллер "Зато" поведает о событиях, происходящих в закрытом российском городе Лобачевск-4. По сюжету в населенном пункте пропадает ребенок. За расследование берутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин.
Главный сценарист сериала Михаил Шприц рассказал, что во время создания картины вспоминалось, как 1990-е повлияли на каждого человека.
"Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит", – поведал Шприц.
Главные роли в сериале достались Анастасии Талызиной, Михаилу Тройнику и Максиму Стоянову. Режиссерами картины выступили Дарья Жук и Станислав Либин.
Ранее кинокритик Сергей Сычев рассказал, что успех новых южнокорейских сериалов связан с шумихой вокруг "Игры в кальмара". По его мнению, сейчас все ждут такой же успешный сериал, на который все подсядут. Именно поэтому, когда Netflix выпускает очередной южнокорейский сериал, у всех к нему повышенное внимание.
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