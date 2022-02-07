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Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Их список опубликован на сайте премии.

Девять номинаций получил проект Netflix "Диана: мюзикл". По пять номинаций выпали на драмеди "Карен" и триллер "Женщина в окне". В категории "Худший фильм" также представлены "Бесконечность" и "Космический джем: новое поколение".

Отдельной номинации удостоили Брюса Уиллиса. Его худшую роль в 2021 году выбирают среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре".

На звание худшего актера номинировали Скотта Иствуда ("Опасный"), Роу Хартэмпфа ("Диана: Мюзикл"), Леброна Джеймса ("Космический джем: новое поколение"), Бена Платта ("Дорогой Эван Хансен") и Марка Уолберга ("Бесконечность").

За звание худшей актрисы поборются Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести").

На награду за роль второго плана претендуют Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci").

Среди актрис, номинированных за роль второго плана, Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").

Звание "Худший режиссер" могут получить Кристофер Эшли ("Диана: мюзикл"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне").

Традиционно победителей объявят за день до вручения "Оскара". В этом году это произойдет 26 марта.

Ранее кинокритики газеты The Guardian назвали возможных победителей премии "Оскар". В список попали четыре фильма и четыре режиссера.

Победу в номинации "Лучший фильм" журналист Марк Кермод предрекает французской ленте "Маленькая мама". Автор картины Селин Сьямма, по мнению кинокритика, может быть удостоена статуэтки в категории "Лучший режиссер".

Кинокритик Венди Айд полагает, что победа может достаться дебютной полнометражной картине актрисы Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь". Звание лучшего режиссера при этом, как он ожидает, достанется Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса".

Критик Симран Ханс считает, что лучшим фильмом будет признана лента "Сувенир: Часть 2" Джоанны Хогг. А статуэтка за лучшую режиссерскую работу будет отдана Янице Браво за картину "Зола".

Журналист Гай Лодж вероятным победителем в номинации "Лучший фильм" видит японскую драму "Сядь за руль моей машины". Лучшим режиссером, по его мнению, может оказаться мексиканка Татьяна Уэсо, снявшая фильм "Молитвы об украденных".