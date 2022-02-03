Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов

Фото: кадр из фильма "King's Man: Начало"; режиссер – Мэттью Вон; производство – 20th Century Studios, Marv Films, Marv Studios

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился в СК РФ с просьбой проверить британо-американский фильм "King's Man: Начало" на искажение фактов истории России, унижение достоинства русского народа и реабилитацию нацизма, сообщает РИА Новости.

Картина режиссера Мэтью Вона вышла в российский прокат 13 января. По словам Милонова, в фильме в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории. Также, по его мнению, в картине возбуждается ненависть и вражда, унижается достоинство русского и других народов страны, в том числе лиц православного вероисповедания.

Депутат считает, что все эти действия выражают явное неуважение к обществу и совершены с целью оскорбить религиозные чувства верующих.

Милонов указал, что убийство императорской семьи в 1918 году глумливо и в комедийной манере приписывается Адольфу Гитлеру. Кроме того, по его словам, в фильме публично оскорбляется память защитников Отечества – участников Первой мировой войны, в числе которых – Верховный Главнокомандующий и Георгиевский кавалер император Николай.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занял лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix.

