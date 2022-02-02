Кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов

Фото: кадр из сериала "Мы все мертвы"; режиссер – Ли Джэ-гю, Ким Нам-су; Film Monster Co., Kimjonghak Production Co., Netflix

Успех новых южнокорейских сериалов связан с шумихой вокруг "Игры в кальмара", сообщил кинокритик Сергей Сычев в беседе с "Лентой.ру".

По его мнению, сейчас все ждут такой же успешный сериал, на который все подсядут. Именно поэтому, когда Netflix выпускает очередной южнокорейский сериал, у всех к нему повышенное внимание. Так эксперт объяснил высокие рейтинги сериала "Мы все мертвы" в течение первой недели. В то же время, по словам Сычева, это не значит, что сериал сохранит такие показатели.

Он добавил, что на волне "Игры в кальмара" к корейским сериалам повышен интерес, однако не исключается, что к концу этого года это никому будет не нужно.

Сычев также выразил мнение, что драма "Игра в кальмара" выстрелила благодаря внятному сюжету с хорошей и понятной системой персонажей, а также интриге, криминальной составляющей и юмору.

Накануне сообщалось, что южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занял лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix. По состоянию на 31 января сериал занимал второе место в российском рейтинге, уступая американской картине "Женщина в доме напротив девушки в окне".

Сериал "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса среди учеников школы, которые должны вырваться из учреждения, иначе они сами станут монстрами.

Ранее южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за первые 25 дней с момента премьеры набрал 111 миллионов просмотров и стал самым популярным в истории Netflix. Картина возглавила топы площадки в 90 странах и вошла в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

В январе 2022 года Netflix подтвердил, что сериал продлен на второй сезон.

