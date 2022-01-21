Сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Кван Дон-хек; производство – Siren Pictures

Стриминговая платформа Netflix подтвердила, что популярное шоу "Игра в кальмара" получит второй сезон. Об этом сообщает издание The Verge.

Информацию о продлении проекта озвучил директор по контенту Netflix Тед Сарандос в ходе встречи по теме доходов стриминга за четвертый квартал 2021 года.

"Игра в кальмара" только началась", – заявил Сарандос.

Пока неизвестно, когда состоится премьера второго сезона сериала. Также директор по контенту не озвучил, начались ли съемки продолжения.

В ноябре 2021 года режиссер и автор сценария "Игры в кальмара" Хван Дон-хек объявил, что сериал получит продолжение, отметив давление фанатов на авторов проекта. Спустя некоторое время Netflix опроверг информацию о новом сезоне шоу.

