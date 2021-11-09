Режиссер "Игры в кальмара" пообещал продолжить сериал на второй сезон

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.

Режиссер и автор сценария "Игры в кальмара" Хван Дон-хек подтвердил, что сериал получит продолжение. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Дон-хек отметил, что авторы шоу испытывают серьезное давление со стороны поклонников сериала, которые требуют съемок второго сезона. Это, по его словам, не оставило создателям выбора.

"Я скажу так: второй сезон действительно будет. Я сейчас это обдумываю. В настоящее время я нахожусь в процессе планирования", – поделился режиссер.

Тем не менее он добавил, что о точных сроках выхода нового сезона пока говорить рано.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

За первые 25 дней с момента премьеры "Игра в кальмара" смогла набрать 111 миллионов просмотров, обогнав "Бриджертонов" и став самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. Южнокорейский сериал возглавил топы площадки в 90 странах и вошел в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

