Вышел новый тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела"

Видео: youtube.com/Netflix RussiaNetflix выпустил тизер нового сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Ролик опубликован на YouTube-канале стимингова сервиса.
Трейлер называется "Добро пожаловать в Калифорнию" и рассказывает о жизни главной героини по прозвищу Одиннадцать, переехавшей в новый город в конце третьего сезона.
Ранее Netflix выпускал еще несколько тизеров четвертого сезона сериала, съемки которого начались в феврале 2020 года, однако вскоре были отложены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В настоящий момент дата выхода сезона неизвестна.
"Очень странные дела" – американский научно-фантастический сериал, сценаристами которого выступают братья Даффер. Действие сериала разворачивается в 1980–х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана.
Стриминговая платформа Netflix представила новый постер второго сезона сериала "Ведьмак" по романам Анджея Сапковского. На постере изображен Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии.
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