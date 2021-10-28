Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о заработке

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.

Режиссер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек рассказал о своем финансовом положении. Несмотря на мировой успех проекта, он получил только оговоренную заранее сумму. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я не настолько богат, но мне хватает. У меня есть еда на столе. И это не значит, что Netflix выплатил мне премию. Netflix заплатил мне в соответствии с первоначальным контрактом", – рассказал режиссер.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.