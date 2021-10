Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix, Siren Pictures Korea

Южнокорейский актер О Ен Су, который сыграл О Иль Нама в "Игре в кальмара", рассказал, как изменилась его жизнь после успеха этого сериала. Актер поделился своими впечатлениями в эпизоде шоу How Do You Play? на канале MBC, сообщает Soompi.

"Я на седьмом небе от счастья", – отметил О Ен Су.

Актер рассказал, что в настоящее время ему поступает столько звонков и сообщений, что он попросил свою дочь помочь ему.

По словам О Ен Су, также изменилась его повседневная жизнь.

"Даже когда я захожу в кафе или другие общественные места, то теперь должен задумываться, как выгляжу в глазах других", – поделился актер.

77-летний О Ен Су начал актерскую карьеру еще в 1960-е годы, однако всемирная известность к нему пришла только после выхода сериала "Игра в кальмара".

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Как рассказала директор Лиги и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.