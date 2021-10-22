Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix, Siren Pictures Korea
Южнокорейский актер О Ен Су, который сыграл О Иль Нама в "Игре в кальмара", рассказал, как изменилась его жизнь после успеха этого сериала. Актер поделился своими впечатлениями в эпизоде шоу How Do You Play? на канале MBC, сообщает Soompi.
"Я на седьмом небе от счастья", – отметил О Ен Су.
Актер рассказал, что в настоящее время ему поступает столько звонков и сообщений, что он попросил свою дочь помочь ему.
По словам О Ен Су, также изменилась его повседневная жизнь.
"Даже когда я захожу в кафе или другие общественные места, то теперь должен задумываться, как выгляжу в глазах других", – поделился актер.
77-летний О Ен Су начал актерскую карьеру еще в 1960-е годы, однако всемирная известность к нему пришла только после выхода сериала "Игра в кальмара".
Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Как рассказала директор Лиги и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.
Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.
Якутский дизайнер переснял эпизод из сериала "Игра в кальмара" в русских декорациях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: