Гробы из "Игры в кальмара" представили на выставке ритуальных услуг в Испании

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix, Siren Pictures Korea

В Валенсии на международной выставке похоронной продукции и услуг Funermostra представили гробы с розовыми лентами и бантами, подобные тем, которые были показаны в сериале "Игра в кальмара". Об этом сообщает РИА Новости.

"Это очень популярный сериал, и мы решили привлечь таким образом внимание к нашему стенду. Мы поняли: сейчас или никогда", – рассказал сын хозяина фабрики Arcae Хорхе Моралес.

Он добавил, что в Испании данная фабрика является одним из крупнейших производителей гробов. Сейчас бизнес расширяется. Недавно они переехали в новое помещение площадью 20 тысяч метров.

Моралес пояснил, что гробы из "Игры в кальмара" – это одна из моделей, производимых фабрикой, а хозяева просто украсили их розовыми лентами, что позволило их стенду стать самым популярным на выставке.

"На этом же стенде представлена еще одна необычная модель – гроб в форме саркофага Тутанхамона. У этой модели есть владелец – друг моего отца, коллекционер. Ему около 60, а гроб он заказал лет семь назад. Он хотел что-то особенное. И отец сказал, что его друг заслуживает не меньшего, чем саркофаг", – рассказал Хорхе.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.