В ГД предложили привлекать к уголовной ответственности за трансляцию "Игры в кальмара"

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в нижней палате парламента считают необходимым привлекать к уголовной ответственности за трансляцию южнокорейского сериала "Игра в кальмара", в случае если будет доказана его деструктивность. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат выразил мнение, что возрастная маркировка "18+" не является ограничением для трансляции сериала и несовершеннолетние по-прежнему смогут его смотреть.

"Надо привлечь к уголовной ответственности тех, кто этот сериал у нас показывает, как растлителей малолетних. Поэтому те площадки, которые у нас хотят его показать, должны быть предупреждены об уголовной ответственности при показе сериала. И заблокировать его в интернете", – подчеркнул Милонов.

По его словам, также родителям нужно объяснить, в чем опасность просмотра этого сериала.

Ранее стало известно, что Лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Как рассказала директор Лиги и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

