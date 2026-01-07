Редкие гигантские рогатые ящерицы родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Редкие гигантские рогатые ящерицы появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем теллеграм-канале.

"Этот вид – большая редкость в коллекциях зоопарков. Мы получили родителей этих ящериц из Мексики еще в 2011 году. Первое успешное разведение этого вида в нашем зоопарке состоялось в 2018 году. Сейчас мы наблюдаем уже вторую генерацию", – подчеркнула она.

Родители новорожденных ящериц находятся на экспозиции на выставке "Удивительный мир рептилий". Их потомство пока располагается в специальном инкубаторе.

Ранее детеныши капибар из Московского зоопарка, которые родились осенью 2025 года, получили имена Симка и Верта. Они появились на свет у самки Малой и самца Кузьмы. Не так давно маленькие капибары достигли возраста трех месяцев. Они активно развиваются, сейчас их вес составляет 8 и 10 килограммов.

До этого манул Бабник, которого также называют Кешей, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Вес животного составляет 6,5 килограмма. В данный момент манул получает около 400 граммов корма один раз в день.

