Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 13:42

Город

В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

Видео: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Панда Катюша весит уже 81,4 килограмма. Это следует из кадров, которые распространил в своем телеграм-канале Московский зоопарк.

При этом специалисты указали после взвешивания животного на специальных весах, что по мере взросления панда еще будет расти. На опубликованных кадрах также продемонстрированы успехи Катюши на тренингах. Она выполняет все задания, позволяет себя осмотреть, а после получает награду в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля.

"Наша красавица делает большие успехи на тренингах и мы не можем не похвастаться ее достижениями", – сказано в подписи к видеоролику.

Ранее Московский зоопарк показал, как Катюша обрадовалась выпавшим в городе осадкам. На видео заметно, как панда лежит в снегу и играется с куском бревна.

Читайте также


животныегород

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика