В Московском зоопарке рассказали, как выросла панда Катюша

Панда Катюша весит уже 81,4 килограмма. Это следует из кадров, которые распространил в своем телеграм-канале Московский зоопарк.

При этом специалисты указали после взвешивания животного на специальных весах, что по мере взросления панда еще будет расти. На опубликованных кадрах также продемонстрированы успехи Катюши на тренингах. Она выполняет все задания, позволяет себя осмотреть, а после получает награду в виде нарезанной моркови и бамбукового стебля.

"Наша красавица делает большие успехи на тренингах и мы не можем не похвастаться ее достижениями", – сказано в подписи к видеоролику.

Ранее Московский зоопарк показал, как Катюша обрадовалась выпавшим в городе осадкам. На видео заметно, как панда лежит в снегу и играется с куском бревна.

