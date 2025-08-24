Дептранс выпустил новые карты "Тройка" с пандой Катюшей

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы выпустил пять новых карт "Тройка" с пандой Катюшей из столичного зоопарка. Они приурочены к ее дню рождения, сообщается в телеграм-канале департамента.

На одной из карт панда изображена вместе с Диндин. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новая серия транспортных карт напомнит о важности сохранения редких животных и станет приятным сувениром для пассажиров.

"Тройки" можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries.

Панде Катюше исполнилось 2 года 24 августа. Сотрудники зоопарка украсили вольер. В честь дня рождения панды проводятся различные мероприятия. Гости могут посетить мастер-классы, экскурсии и лекции.

Кроме того, геосервис "2ГИС" добавил на карту реалистичную 3D-модель вольера панды Катюши. Поздравить именинницу можно, оставив отзыв в карточке вольера. Также сервис может помочь выстроить оптимальный маршрут до павильона "Фауна Китая".

