В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения панды Катюши

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

24 августа панде Катюше исполнится два года. В честь этого события с 18 по 24 августа в Московском зоопарке будут проходить различные мероприятия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На территории зоопарка можно будет посетить мастер-классы, экскурсии и лекции. Для зрителей будет подготовлено китайское шоу и различные лекции.

Экскурсия "Гости из Поднебесной" поможет подробнее узнать о животных, проживающих в Китае. Мероприятие состоится 18, 19, 21, 22 августа в 14:00, а 23 и 24 августа – в 11:00. Для посещения нужна предварительная регистрация в сервисе "Мосбилет", входной билет в зоопарк не потребуется.

Активность "Игра про панд" пройдет 18, 19, 20 и 24 августа с 14:00 до 16:00 около павильона "Фауна Китая". Участникам нужно будет отвечать на вопросы про панд и других китайских животных, а также выполнять различные задания и пройти лабиринт. А 21, 22 и 23 августа с 13:00 до 15:00 в инфоцентре в детском зоопарке будет работать площадка с играми и викторинами.

С 18 по 23 августа в 13:00 около павильона "Фауна Китая" можно будет подробнее узнать о пандах, которые проживают в Московском зоопарке: Диндин, Жуи и Катюше. А 21 августа в 13:00 на мастер-классе гости смогут приготовить подарок имениннице. Принять участие сможет любой посетитель, предварительная регистрация не потребуется.

Лекция "Вокруг панды: секреты черно-белого медведя" пройдет 19, 23 и 24 августа в 15:00. А 22 августа в это же время будет лекция "Катюша и другие малыши". Квест "В гости к панде" пройдет 20 и 21 августа в 13:00. На мероприятия требуется регистрация в сервисе "Мосбилет". Количество мест ограничено.

20 августа откроется выставка "Волшебный ветер из бамбуковой страны. Анималистика в восточной живописи Яны Передерниной", которую можно будет посетить в выставочном пространстве "Дом Клюева". Экспозиция включает в себя зарисовки художницы, выполненные в разных техниках восточной живописи. Посетители увидят более 50 работ, сделанных на территории зоопарка. Выставка будет работать до 24 августа с 10:00 до 17:00. Зайти в "Дом Клюева" можно по входному билету в зоопарк.

24 августа – завершающий день праздничной недели. При входе в зоопарк с 12:00 до 16:00 гости смогут увидеть китайских барабанщиков и аниматоров, а также необычный арт-объект в виде панды.

В 12:00 около круга катания начнется шоу китайского дракона, а затем пройдет танцевальный флешмоб школы-студии "Тодес". Кроме того, можно будет посмотреть на китайский танец тайцзи с веерами и танец льва. Будет зона для дегустации чая и площадка с китайскими дворовыми играми.

В 13:00 около павильона "Фауна Китая" будет вручение подарка панде Катюше.

