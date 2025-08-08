Более 100 диких животных спас спецотдел Московского зоопарка

Фото: 123RF/paologiovanni61

Более 100 животных, в том числе редкого филина, спас специализированный отдел "Спасение диких животных" Московского зоопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент культуры.

"Специалисты Московского зоопарка имеют большой опыт по спасению, выхаживанию, изучению животных, в том числе достаточно редких видов. Только за летние месяцы они спасли уже более 100 диких животных. Благодаря появлению нового профильного отдела это направление работы станет системным", – подчеркнул глава ведомства Алексей Фурсин.

На первый масштабный вызов команда отправилась в одну из столичных лесных зон. Недалеко от жилой застройки были замечены два лосенка. Они передвигались по открытой территории и не проявляли агрессии. Одного лосенка ввели в медикаментозный сон и доставили на биостанцию нацпарка "Лосиный остров", а второго оттеснили в лесопарковую зону.

Кроме того, около оживленной автомобильной трассы был найден птенец краснокнижного филина. Его отловили и доставили в Центр восстановления и адаптации хищных птиц столичного зоопарка в Сокольниках.

"Отдел "Спасение диких животных" – это отличный пример взаимодействия всех служб города для оперативной помощи, спасения и охраны диких животных <...>. Специалисты департамента принимают обращения граждан по диким животным, передают информацию сотрудникам зоопарка, которые могут оказать консультативную помощь ", – добавила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Ранее спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин" на Монтажной улице в Москве. Специалисты нашли животных по звуку, но пространство оказалось плотно заполнено. Пришлось снять часть конструкции.

