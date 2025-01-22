В Москве спасли застрявшую под лестницей кошку

Спасатели освободили застрявшую под лестницей кошку на улице Бутлерова в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Как рассказали в спасательном отряде, мастер, проводящий интернет в квартиру, несколько раз выходил на лестничную клетку, куда также выбежала кошка Бесси. Она испугалась и, пробежав несколько этажей, спряталась в нишу под лестницей. Хозяева нашли питомца и попробовали вытащить, однако кошка застряла между балясинами. После этого были вызваны спасатели.

Пока на место ЧП ехал экипаж, хозяева протолкнули Бесси обратно в нишу, что помогло избежать травмирование кошки. Прибывшие сотрудники установили, что доступ к Бесси возможен через небольшую каморку под лестницей. Получив разрешение управляющей компании, спасатели проникли туда, убрали фанерную перегородку и вытащили животное.

Ранее сотрудники "СпасРезерва" спасли в столице кошку, которая просунула голову в пластиковую игрушку и не смогла выбраться. Питомца окружили со всех сторон и аккуратно разрезали "ловушку". Во время спасательной операции кошка все время шипела и недовольно мяукала.