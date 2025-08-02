Свидание панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка может пройти в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Свидание панд Диндин и Жуи, живущих в Московском зоопарке, может пройти в 2026 году, заявила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что по данной теме зоосад уже начал консультировать с китайскими специалистами. Животные обладают собственными ритмами, поэтому подбирать момент для встречи необходимо тщательно.

"Возможно, в следующем году, если будут благоприятные условия, мы попробуем аккуратно устроить им свидание. Без спешки, с максимальным уважением к характеру каждого животного", – подчеркнула гендиректор зоопарка.

При этом снова стать матерью Диндин может уже в 2026 году. По словам Акуловой, изменения организма, которые свидетельствуют об этом, наблюдают специалисты.

Директор учреждения уточнила, что у панды поменялся характер, из-за чего она стала более строгой. Также она выразила надежду на разрешение китайских коллег воссоединить Диндин и Жуи.