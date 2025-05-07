Московский зоопарк зарегистрировал в Роспатенте логотипы с пандой Катюшей

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк зарегистрировал два логотипа с пандой Катюшей в Роспатенте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

Товарные знаки зарегистрированы в соответствии с классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 6, 16, 19, 20, 35, 39, 41, 42, 43, 44. Благодаря им можно будет производить и реализовывать изделия из бронзы, дерева, гипса, воска и пластмассы. Также марка позволяет продавать печатные, графические издания и обучающие материалы.

Благодаря регистрации в Роспатенте зоопарк сможет заниматься продвижением рекламных материалов, проведением аукционов, организацией выставок в коммерческих или рекламных целях, бронированием билетов для путешествий, обучением животных, оказанием ветеринарной помощи и проведением исследований в области биологии.

Заявки на регистрацию марок были поданы 18 мая прошлого года. Исключительные права на товарные знаки будут действовать до 2034 года.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как живет Катюша после переезда от мамы Диндин. Панда проявляет самостоятельность, а также имеет хороший аппетит. Первое время после переезда Катюша беспокоилась и искала маму. Киперы старались отвлекать и развлекать ее, поэтому в течение недели панда успокоилась.

Как отметили в зоопарке, Катюша довольно быстро поняла, что маминого молока больше нет и нужно есть бамбук. Киперы следят за ее аппетитом и поедаемостью.