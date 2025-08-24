В геосервисе "2ГИС" появился 3D-вольер панды Катюши

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Геосервис "2ГИС" добавил на карту реалистичную 3D-модель вольера панды Катюши из Московского зоопарка в честь дня ее рождения, который отмечается 24 августа.

Поздравить именинницу можно, оставив отзыв в карточке вольера. Также сервис может помочь выстроить оптимальный маршрут до павильона "Фауна Китая".

В прошлом году столичный зоопарк и "2ГИС" создали карту всей территории учреждения. Там можно найти вольеры, павильоны, кафе и другие объекты. Каждый вольер отмечен специальным знаком с изображением животного, а карточки содержат интересные факты о них и фотографии.

Панде Катюше из Московского зоопарка уже вручили подарок перед праздником. Она получила цветок из бамбука. После этого Катюша обнюхала подарок, разобрала его и попробовала.

В честь дня рождения панды проводятся различные мероприятия. Гости могут посетить мастер-классы, экскурсии и лекции.

В завершающий день праздничной недели, 24 августа, посетители смогут увидеть китайских барабанщиков и аниматоров, а также необычный арт-объект в виде панды. В 13:00 около павильона "Фауна Китая" состоится вручение подарка панде.

