20 августа, 16:03

Город

Панда Катюша из Московского зоопарка получила цветок из бамбука перед днем рождения

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука в преддверии ее дня рождения. Видео с подарком опубликовал телеграм-канал столичного зоосада.

"Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять!" – отметили в зоопарке.

На кадрах видно, как Катюша собирает лакомства и внимательно изучает подарок. Затем она обнюхала цветок из бамбука, разобрала и попробовала.

Панде Катюше 24 августа исполнится 2 года. В честь такого события в Московском зоопарке до указанной даты проводятся различные мероприятия. Гости могут посетить мастер-классы, экскурсии и лекции.

В завершающий день праздничной недели посетители смогут увидеть китайских барабанщиков и аниматоров, а также необычный арт-объект в виде панды. В 13:00 около павильона "Фауна Китая" будет вручение подарка панде Катюше.

Московский зоопарк подарил панде Катюше бамбуковую балалайку в честь дня рождения

