24 августа, 10:00

Город

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 2 года

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 2 года

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 2 года 24 августа. В 2023 году в столице родилась первая в России панда. Всю неделю именинница принимала подарки.

Сотрудники зоопарка украсили вольер, а Катюша принимает поздравления. Гостей ждут красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты и показ фильма "Первая в России", посвященного Катюше.

Дарья Ермакова

