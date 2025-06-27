В "Лосином острове" выпустили на волю шестерых зайцев-беляков

В парке "Лосиный остров" на волю выпустили шестерых зайцев-беляков – они родились в реабилитационном центре, прошли все необходимые обследования и теперь будут осваиваться в дикой природе. Заяц-беляк – один из коренных видов фауны "Лосиного острова", который занесен в Красную книгу Москвы.

Около 25 лет назад численность этих животных сократилась из-за вирусных инфекций. Сейчас ученые продолжают работу по восстановлению популяции, и для этого в парке созданы все условия. За жизнью зайчат будут следить с помощью фотоловушек.

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