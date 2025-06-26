Шесть молодых зайцев-беляков выпустили в "Лосином острове"

Видео: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Шесть молодых зайцев-беляков выпустили в московской части национального парка "Лосиный остров", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заяц-беляк относится к числу коренных представителей фауны нацпарка. Численность этих животных сократилась около 25 лет назад из-за вирусных инфекций, вид занесен в Красную книгу Москвы.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды вместе с научным сообществом в 2024 году провели уникальное эколого-биологическое обследование территории московской части "Лосиного острова", рассказала замдиректора Государственного природоохранного центра Наталья Чухраева.

Ученые обнаружили свыше 1,5 тысячи видов растений и животных. Выпуск зайца-беляка посвящен восстановлению и сохранению редких видов. Природная среда нацпарка подходит для этого животного. Здесь зайцы смогут жить и размножаться, что поможет сделать популяцию более устойчивой.

Чухраева указала, что возвращение зайцев в природную среду стало возможным благодаря системной работе реабилитационного центра и научному сопровождению. Она выразила надежду, что наблюдение с помощью фотоловушек подтвердит успешную адаптацию зайчат, а данные генетических анализов помогут работе по сохранению популяции.

Видео: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Зайцы-беляки, которых выпустили в дикую природу, родились в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Взрослые животные, которые попали туда по разным причинам, регулярно приносят потомство. Подросших и адаптированных к самостоятельной жизни особей выпускают в подходящей природной среде.

Научное сопровождение выпуска зайцев провели специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Перед этим сотрудники взяли у животных пробы крови. Данные иммунного анализа позволят изучить, с какими инфекциями сталкиваются животные в течение жизни, понять, есть ли среди них носители опасных для человека заболеваний. Кроме того, в дальнейшем ученые смогут установить между животными родственные связи, если на территории парка появятся новые особи.

В городской части "Лосиного острова" обитают виды, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них – чеглок, гребенчатый тритон, рыжий лесной муравей и другие.

Ранее в нацпарке появился на свет детеныш марала. Он родился в вольере гаремного самца Беляша. Малыш находился под присмотром матери, которая изредка отлучалась для утоления жажды и голода. В такие моменты она прятала детеныша в высокой траве.