10 июня, 09:39Город
Детеныш марала появился на свет в "Лосином острове"
"Для семейств благородных оленей летний период традиционно знаменуется появлением потомства, и этот год не стал исключением из правил", – пояснили в учреждении.
Животное появилось на свет в вольере гаремного самца Беляша. В настоящее время детеныш находится под присмотром своей матери, которая изредка отлучается, чтобы попить или поесть. В такие моменты она прячет детеныша в высокой траве, уточнили в нацпарке.
Там же рассказали, что в естественной среде обитания оленята быстро встают на ноги и начинают двигаться. Этот инстинкт помогает им стать самостоятельными и подготовиться к встрече с хищниками. Тем не менее, как отметили в учреждении, даже будучи частью стада, они остаются уязвимыми.
Пополнение произошло также и в Московском зоопарке. Там в террариуме родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. Обычно на свет они появляются небольшими, около 15 сантиметров длиной. Сначала специалисты кормят детенышей маленькими лягушками, а спустя время вводят в рацион грызунов.
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