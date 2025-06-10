Детеныш марала появился на свет в "Лосином острове"

Еще один детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Видео с его первыми шагами опубликовано в телеграм-канале нацпарка.

"Для семейств благородных оленей летний период традиционно знаменуется появлением потомства, и этот год не стал исключением из правил", – пояснили в учреждении.

Животное появилось на свет в вольере гаремного самца Беляша. В настоящее время детеныш находится под присмотром своей матери, которая изредка отлучается, чтобы попить или поесть. В такие моменты она прячет детеныша в высокой траве, уточнили в нацпарке.

Там же рассказали, что в естественной среде обитания оленята быстро встают на ноги и начинают двигаться. Этот инстинкт помогает им стать самостоятельными и подготовиться к встрече с хищниками. Тем не менее, как отметили в учреждении, даже будучи частью стада, они остаются уязвимыми.

Пополнение произошло также и в Московском зоопарке. Там в террариуме родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. Обычно на свет они появляются небольшими, около 15 сантиметров длиной. Сначала специалисты кормят детенышей маленькими лягушками, а спустя время вводят в рацион грызунов.